L’articolo 22 del decreto correttivo attualmente in discussione aumenta l’aliquota della ritenuta sui dividendi corrisposti a fondi pensione europei: dall’attuale 11% al 20%.
La decorrenza della modifica sarebbe immediata, applicandosi «sugli utili corrisposti a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto», quindi il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Storia
La ritenuta sui dividendi corrisposti a fondi pensione europei è stata prevista per disinnescare una...