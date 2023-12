Forfettari, nel modello Iva solo le operazioni oltre i 100mila euro

Obbligo di presentazione del modello Iva 2024 anche per i contribuenti forfettari ma solo se escono dal regime in corso d’anno. La legge 197/2022 ha modificato il comma 71 della legge 190/2014 prevedendo la fuoriuscita dal regime già a decorrere dall’anno stesso in cui è superata la soglia di 100mila euro di ricavi o compensi percepiti. In questa ultima ipotesi, è dovuta l’Iva a partire dalle operazioni che comportano il superamento del limite.

L’obbligo di applicazione dell’Iva comporta anche quello...