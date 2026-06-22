I compensi erogati ai contribuenti forfettari non devono essere documentati da Certificazione unica, tranne nel caso in cui non siano documentati da fattura elettronica. Lo precisa la risposta n. 127/2026 dell’agenzia delle Entrate, che analizza il caso di un’agenzia assicurativa che si avvale della collaborazione di produttori di quarto gruppo in regime forfettario.
L’istante ricorda che le prestazioni rese in ambito assicurativo non sono soggette all’obbligo di fatturazione (articolo 22, comma 1...