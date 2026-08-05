Con la sentenza 1397/2026, depositata il 12 giugno, e la sentenza 2578/2026, depositata il 24 giugno, rispettivamente la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia e quella di primo grado di Milano hanno escluso l’autonoma assoggettabilità a Imu di un impianto fotovoltaico installato sulla copertura di un capannone industriale e destinato all’autoconsumo aziendale.

Il caso di specie

Nella prima, la società contribuente è proprietaria di un impianto fotovoltaico installato (imbullonato) sul tetto...