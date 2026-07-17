Infondate le questioni di legittimità sollevate contro il divieto di installare impianti fotovoltaici con moduli a terra in zone agricole. Lo ha deciso la Corte costituzionale con la sentenza 127 depositata il 16 luglio scorso.
Il ricorso al Tar
All’origine della questione vi era stata l’impugnazione, davanti al Tar Lazio, del decreto ministeriale del 21 giugno 2024, emanato in attuazione dell’articolo 20 del Dlgs 199/2021, da parte di alcune società operanti nel settore della produzione di energia da fonte rinnovabile...