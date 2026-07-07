Fusioni tra enti religiosi fuori campo Iva, ma attenzione ai beni estranei all’attività di impresa che entrano nella sfera commerciale. È questo il punto centrale del principio di diritto n. 1/2026, con cui l’agenzia delle Entrate torna sul trattamento fiscale delle operazioni di fusione per incorporazione tra enti religiosi appartenenti alla medesima struttura organizzativa. Il caso riguarda un’operazione di riorganizzazione nella quale l’ente incorporante subentra, a titolo universale, nei rapporti...
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