Partecipazione al gruppo Iva della società incorporante sia per la società incorporata sia per tutte le società da essa controllate, già facenti parte di un altro gruppo Iva.
Con la risposta ad interpello n. 128 del 25 giugno 2026, l’agenzia delle Entrate fornisce un’interessante interpretazione delle norme che regolano il gruppo Iva e dei principi civilistici che disciplinano le operazioni straordinarie.
Nel caso prospettato, la società Alfa, capogruppo di un gruppo Iva, ha acquistato il controllo...