I giudici tributari in servizio continuano a garantire l’esercizio della giurisdizione e lo faranno accanto ai magistrati tributari professionali selezionati per concorso e progressivamente immessi nel ruolo unico nazionale.

Il decreto legislativo, che completa la disciplina della magistratura tributaria professionale per uniformarla alla magistratura ordinaria, costituisce - per l’Amt, l’Associazione dei magistrati tributari presieduta da Daniela Gobbi - l’occasione per intervenire sulla condizione...