In tema di Global minimum tax (Gmt) è evidente che la scadenza del 30 giugno 2026 in relazione alla comunicazione rilevante, al modello di notifica e alla dichiarazione fiscale può aver generato dei ritardi e delle violazioni, sanabili mediante il ravvedimento operoso come era stato chiarito dalla Faq dell’agenzia delle Entrate del 17 luglio 2026. Ad essa si aggancia la risoluzione n. 27/E del 23 luglio (si veda Il Sole 24 Ore del 24 luglio 2026) che istituisce gli specifici codici tributo.

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