La pubblicazione del Global minimum tax Implementation Toolkit da parte dell’Ocse segna un ulteriore passaggio nel processo di consolidamento operativo del Pillar Two e della Global minimum tax. Dopo l’adozione delle Model Rules, dei relativi Commentaries e dei successivi documenti interpretativi e applicativi pubblicati dall’Ocse tra il 2023 e il 2026, il nuovo Toolkit si colloca in una fase evolutiva del progetto non più limitata alla definizione teorica delle regole, ma orientata alla concreta implementazione amministrativa e al coordinamento applicativo tra le diverse giurisdizioni.

Il documento pubblicato dall’Ocse il 30 aprile 2026 assume particolare rilevanza anche sotto il profilo delle imposte dirette, poiché evidenzia come la Global minimum tax non costituisca un sistema impositivo autonomo e separato, ma interagisca costantemente con la fiscalità societaria domestica, incidendo sulla determinazione dell’Effective tax rate (Etr), sulla valorizzazione delle imposte differite, sulla gestione degli incentivi fiscali e sulla distribuzione della potestà impositiva tra gli Stati...