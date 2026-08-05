Negli ultimi mesi il dibattito sulle holding cosiddette statiche ha cessato di essere un tema riservato agli specialisti del diritto tributario per diventare una questione di primaria importanza per migliaia di imprenditori italiani. Ciò che fino a poco tempo fa veniva presentato come uno strumento semplice e sicuro di pianificazione fiscale è oggi al centro dell’attenzione dell’amministrazione finanziaria, con verifiche sempre più mirate e contestazioni fondate sull’abuso del diritto.

La questione

Al centro della...