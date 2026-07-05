La costituzione di una holding rappresenta una delle soluzioni più efficaci nei processi di riorganizzazione societaria, di passaggio generazionale e di pianificazione dello sviluppo dell’impresa. Considerarla soltanto uno strumento per conseguire vantaggi fiscali significa trascurarne la funzione principale, che consiste nel creare un assetto proprietario più stabile, una governance più efficiente e una piattaforma idonea a sostenere la crescita futura del gruppo.

Separare i livelli

Quando una società operativa è partecipata...

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