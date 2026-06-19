Il decreto del ministero della Giustizia 30 maggio 2002, adeguando i datati valori del 1988, stabiliva i compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell’autorità giudiziaria in materia civile e penale. Nonostante la norma prevedesse un adattamento periodico dei compensi (ogni triennio può essere adeguata la misura degli onorari fissi, variabili o a vacazione spettanti, in relazione alla variazione, accertata dall’Istat dell...
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