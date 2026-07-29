I contributi Covid, al pari di tutti i contributi pubblici, non sono qualificabili come proventi poiché non originano da alcun cespite: pertanto cade ogni questione circa la loro aggettivazione e l’asserita rilevanza fiscale. Lo scrive la Commissione tributaria di primo grado di Lecce - sentenza 891/2026 - accogliendo la tesi del contribuente in merito a un accertamento su aiuti Covid utilizzati per l’esonero dell’acconto Irap (84 mila euro, riclassificati a sopravvenienza attiva). I giudici allargano...
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