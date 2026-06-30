Visto che la legge attribuisce all’agenzia delle Entrate il potere di sottoporre a controllo preventivo le dichiarazioni dei redditi modello 730 qualora ricorrano determinate condizioni, con il provvedimento del Direttore dell’agenzia delle Entrate del 17 giugno 2026 sono state definite, in attuazione di quanto prescritto normativamente, i criteri di selezione delle dichiarazioni modello 730/2026 con esito a rimborso da sottoporre a controllo preventivo per il periodo d’imposta 2025, individuando...
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