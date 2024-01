I crediti R&S attendono lo scudo dei certificatori

Le imprese che hanno maturato, in anni passati, crediti di imposta per la ricerca e sviluppo attendono l’avvio delle procedure operative per richiedere la certificazione “anti-accertamenti”.

Il Dpcm del 15 settembre 2023 stabilisce la possibilità di far certificare i crediti R&S, compresi quelli maturati fino al 2019 in base al Dl 145/2013, da enti o società iscritti in un apposito albo. La certificazione, se non sono già stati notificati atti ricupero o verbali di constatazione, produce effetti vincolanti...