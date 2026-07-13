La giurisprudenza di merito più recente tende a ricondurre l’attività degli influencer nell’ambito del lavoro autonomo abituale, valorizzando la continuità della presenza online, la pluralità dei committenti e lo sfruttamento economico dell’immagine personale. In questo senso, la Cgt Piemonte ( 219/2023) ha affermato che i proventi derivanti dalla gestione professionale dell’immagine, comprese le attività digitali, costituiscono redditi di lavoro autonomo. Secondo la Cgt Roma (1738/2025), invece, ...
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