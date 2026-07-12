Le prime decisioni giurisprudenziali intervenute sul tema del general contractor si muovono in una direzione sostanzialmente convergente. Sia sotto il profilo tributario che penale, viene affermato, in sostanza, che la questione non possa essere risolta sulla base della sola etichetta di general contractor, ma vada ricostruita in base al contenuto concreto del rapporto contrattuale e alle obbligazioni effettivamente assunte verso il committente.
La Cgt di Milano (2535 del 22 giugno 2026) valorizza...