«Mettere al centro la persona. In questi mesi di lavoro mi sono interrogata continuamente su cosa significhi nel concreto quest’obiettivo che è alla base dell’economia sociale. La risposta è stata frutto di un impegno corale, che ha coinvolto dagli enti del Terzo settore alla cooperazione. Si tratta delle realtà che operano con il fine del bene comune e dell’interesse generale, praticando il principio della mutualità e della solidarietà, al di fuori di finalità lucrative, rispettando governance democratiche...

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