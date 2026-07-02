Trust e devoluzione anticipata: la Cassazione esclude il diritto del singolo beneficiario
Con l’ordinanza n. 12518 del 4 maggio 2026, la Cassazione ha confermato che il singolo beneficiario di un trust regolato dalla legge del Jersey non vanta un «diritto incondizionato» alla liquidazione anticipata della propria quota quando l’atto istitutivo fissa una durata del vincolo e prevede soltanto anticipazioni discrezionali.
La vicenda trae origine dalla domanda di alcuni beneficiari di un trust della durata...