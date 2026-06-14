La decorrenza delle previsioni dell’articolo 2-bis del Dl 38/2026 impone alcune delicate riflessioni: se la legge di conversione (88/2026) si limita a stabilire l’entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ossia il 23 maggio scorso, occorre tenere conto che le modifiche introdotte hanno natura di disposizioni tributarie.
L’assenza di una specifica indicazione indurrebbe a ritenere applicabili le previsioni dell’articolo 3 dello Statuto del contribuente...