Imposta di successione calcolata sul saldo effettivo del conto corrente, e non sul dato contabile certificato dalla banca, quando prima della morte del correntista è stato eseguito l’acquisto di Bot poi regolato solo nei giorni successivi: lo afferma l’agenzia delle Entrate nella risposta a interpello 131 del 25 giugno 2026, dedicata alla base imponibile dell’attivo ereditario per titoli di Stato acquistati prima del decesso ma contabilizzati dopo l’apertura della successione.
Il caso riguarda gli...