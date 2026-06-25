Imposta di successione calcolata sul saldo effettivo del conto corrente, e non sul dato contabile certificato dalla banca, quando prima della morte del correntista è stato eseguito l’acquisto di Bot poi regolato solo nei giorni successivi: lo afferma l’agenzia delle Entrate nella risposta a interpello 131 del 25 giugno 2026, dedicata alla base imponibile dell’attivo ereditario per titoli di Stato acquistati prima del decesso ma contabilizzati dopo l’apertura della successione.

Il caso riguarda gli...

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