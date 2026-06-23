Il commercialista dipendente di un’azienda privata, che non esercita attività professionale autonoma ed è stato esonerato dall’obbligo formativo nell’ultimo triennio, può svolgere il ruolo di dominus per un aspirante tirocinante dipendente anch’egli a tempo pieno della medesima azienda. Lo chiarisce il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili nel pronto ordini 48/2026 pubblicato il 23 giugno.
Nel quesito, presentato dall’Ordine di Trieste, si precisa che l’iscritto in questione...