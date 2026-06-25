Dal 1° gennaio 2026 il sostegno agli investimenti in beni strumentali ha cambiato natura: al credito d’imposta Transizione 4.0 è subentrata la maggiorazione del costo di acquisizione ai fini dell’ammortamento, la nuova Transizione 5.0 (NT50, articolo 1, commi 427-436 della legge 199/2025), con incrementi dal 180 al 50% secondo l’importo, per investimenti dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028. Molte imprese hanno però avviato nel 2025 pratiche 4.0 ancora aperte. La domanda è a quali condizioni ...

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