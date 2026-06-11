Per l’Avvocato generale della Cgue il condono Iva 2023 (Case C-308/25) è incompatibile con la normativa europea. Nella controversia europea che, a seguito del rinvio operato dalla Corte di giustizia di II grado della Lombardia, oppone l’agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Bergamo alla Isolanti Group S.r.l. (Case C-308/25), l’ 11 giugno, l’Avvocato generale della Corte di giustizia dell’Unione europea ha concluso nel senso che il condono introdotto dall’Italia nel 2023 per la definizione...
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