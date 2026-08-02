Nelle imprese familiari la governance rappresenta il punto di equilibrio tra famiglia, proprietà e impresa. Non riguarda soltanto la ripartizione delle quote o la composizione degli organi sociali, ma l’insieme delle regole che disciplinano il processo decisionale, la gestione dei rapporti tra i soci e la continuità del progetto imprenditoriale. È necessario un efficace coordinamento tra family governance e corporate governance. In questo senso possono assumere rilievo strumenti quali, ad esempio...

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