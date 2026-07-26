I professionisti, alle prese con la predisposizione della dichiarazione dei redditi, devono, tra l’altro, raccogliere le certificazioni che dimostrano l’avvenuto pagamento, da parte dei clienti, della ritenura d’acconto sui compensi (prevista dall’articolo 25 del Dpr 600/1973). Se però la certificazione non è stata trasmessa o se la ritenuta non è stata versata correttamente, il professionista non incorre in responsabilità. Ma andiamo con ordine.
L’ambito e i tempi
Anche dopo la riforma del 2024, la ritenuta va operata...