Procedure uniformi, maggiore digitalizzazione, criteri di selezione più trasparenti e controlli rafforzati sono gli elementi che caratterizzano il nuovo bando-tipo per la richiesta delle agevolazioni approvato dal ministero delle Imprese e del made in Italy. Il modello che le amministrazioni pubbliche dovranno utilizzare nella predisposizione dei bandi destinati alle imprese rappresenta uno dei principali strumenti attuativi del nuovo Codice degli incentivi e mira a superare la frammentazione che...

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