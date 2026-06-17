Non è una modifica lessicale, né un semplice intervento di drafting. Con il nuovo Tuir, appena approvato dal Consiglio dei ministri, il regime fiscale delle società cooperative cambia statuto: non è più confinato nell’ambito delle agevolazioni, ma viene ricondotto ai regimi speciali. È un passaggio che modifica il quadro interpretativo e ristabilisce un principio essenziale: la fiscalità cooperativa non è un favore concesso dal legislatore, ma la coerente traduzione tributaria di un modello di impresa...

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