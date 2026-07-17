Con il decreto legislativo 19 giugno 2026 n. 117, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 luglio 2026 (Supplemento Ordinario 26/L), si chiude il consolidamento del Testo unico delle imposte sui redditi.
Il nuovo Tu sostituisce integralmente il Dpr 917/1986 (articoli 1-191 abrogati dall’articolo 376) e si applica dal 1° gennaio 2027 (articolo 377).
Impatta anche la nuova Transizione 5.0 introdotta dai commi 427-436 dell’articolo 1 della legge 199/2025. L’articolo 364, al Capo IV, riproduce testualmente...