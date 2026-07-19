Il patto di famiglia consente di trasferire, in tutto o in parte, l’azienda o le partecipazioni societarie a uno o più discendenti, regolando contestualmente i rapporti patrimoniali con gli altri legittimari. In tal modo viene anticipata la sistemazione degli assetti successori: il patto di famiglia rappresenta l’unica eccezione prevista dall’ordinamento italiano al divieto dei patti successori dell’articolo 458 del Codice civile. Esaminiamo le caratteristiche principali dell’istituto, evidenziando...

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