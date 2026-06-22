Il documento del Consiglio nazionale dei commercialisti e della Fondazione commercialisti sulle funzioni dell’Esperto nella composizione negoziata della crisi, pubblicato il 22 giugno nella sua versione definitiva, si pronuncia anche sulle attestazioni che devono essere allegate alla proposta di accordo transattivo relativo ai debiti tributari, che il debitore può presentare alle agenzie fiscali (Entrate e Dogane) e all’agente della riscossione, ai sensi del comma 2-bis , articolo 23, Codice della...

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