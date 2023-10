Il rinvio degli acconti a gennaio esclude le trattenute ai dipendenti. Sulle rate da febbraio interessi al 4% di Dario Aquaro e Cristiano Dell'Oste

Il rinvio al 16 gennaio 2024 della seconda rata degli acconti non vale per i 23 milioni di dipendenti e pensionati che presentano il modello 730, né per i 9,5 milioni di contribuenti che si fanno bastare la certificazione unica (essendo esonerati dal modello dichiarativo). Anche tra gli 8,9 milioni di persone che usano il modello Redditi PF, comunque, ci saranno molti esclusi.

La proroga del versamento prevista con il decreto Anticipi, approvato lunedì 16 ottobre dal Governo, si applica infatti – ...