Il termine a dieci anni stringe la rete del Fisco di Angelo Busani









Nella pratica professionale quotidiana è abbastanza infrequente l’applicazione dell’Irpef sulla plusvalenza derivante dalla cessione di un immobile eseguita prima che siano passati cinque anni dall’acquisto.

In primo luogo, un quinquennio è un periodo troppo breve affinché possa formarsi una decisione di vendita da parte di chi abbia acquistato un’abitazione (o un altro manufatto), in quanto chi pianifica l’acquisto di un immobile difficilmente prefigura di effettuarne la vendita in così poco tempo...