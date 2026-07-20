La norma dell’articolo 120 quater del Codice della crisi impone al proponente di un concordato in continuità diretta di non riservare ai soci anteriori alla ristrutturazione un valore di ristrutturazione maggiore rispetto a quello attribuito ai creditori di classi dissenzienti. La norma si applica, pertanto, nel caso in cui la proposta sia di continuità diretta, se nella compagine sociale restino i soci anteriori alla procedura di ristrutturazione, se il valore di ristrutturazione loro attribuito...
Riproduzione riservata Ⓒ