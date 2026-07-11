Accesso delle imprese ai mercati dei capitali più agevole e attrattivo: è questa la filosofia dello schema di Dlgs sul Listing act europeo, recentemente approvato in prima lettura dal Consiglio dei ministri, il quale recepisce la direttiva Ue sulle azioni a voto plurimo e adegua il Tuf alle modifiche del regolamento europeo sugli abusi di mercato.

La riduzione degli oneri regolamentari è comunque accompagnata da obblighi di trasparenza, presidi informativi e strumenti di vigilanza volti a proteggere...