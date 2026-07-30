Dal 12 agosto la bustina del tè e la cialda del caffè diventano ufficialmente imballaggi: dal 2028 dovranno essere compostabili a livello industriale con la conseguenza per chi li produce del pagamento del contributo ambientale e dell’invio della dichiarazione di conformità . E’ solo un assaggio del Ppwr, il regolamento Ue 2025/40 che riscrive le regole sugli imballaggi. Subito operativi la dichiarazione di conformità e i limiti ai Pfas; poi il conto alla rovescia: dal 2030 tutti gli imballaggi riciclabili...

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