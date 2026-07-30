Il regolamento si applica dal 12 agosto, ma molte disposizioni hanno termini propri, agganciati ad atti delegati o di esecuzione ancora da adottare da parte della Commissione Ue. Poi ci sono termini autonomi e disseminati lungo il testo come il 12 febbraio 2029 sul divieto di immissione nel mercato di prodotti in plastica monouso come cotton fioc o bicchieri termici in polistirolo (parte B dell’allegato alla direttiva 2019/904 cd. “Sup-single use plastic”). Tuttavia, il 12 agosto segna il termine...

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