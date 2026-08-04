Dal 12 agosto 2026, in base all’articolo 39 del Regolamento (Ue) 2025/40 (Ppwr), il fabbricante deve compilare e conservare le dichiarazioni di conformità relative agli imballaggi secondo lo schema dell’Allegato VIII, sostenute da evidenze tecniche complete e coerenti tra loro, secondo la procedura dell’Allegato VII. Occorre, quindi, uno scambio informativo intenso lungo l’intera catena di fornitura, gestito con metodo stabile. Il fabbricante può usare il modello che ritiene opportuno (file Word, ...
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