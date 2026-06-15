30 giugno
Imposta di bollo, versamento in modo virtuale
Versamento imposta di bollo.
Sono tenuti all'adempimento i soggetti autorizzati al pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale.
Termine ultimo per il versamento della terza rata bimestrale dell'imposta di bollo relativa alla dichiarazione annuale presentata il 2 febbraio 2026, al netto dell'acconto versato.
Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24 in via telematica o direttamente intermediari abilitati.
Codici tributo: 2505 - rata; 2506 - acconto; 2507 - sanzioni; 2508 - interessi.
Bimestrale