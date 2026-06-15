30 giugno
Imposta sul valore degli immobili detenuti all'estero (Ivie)
Versamento dell'Ivie.
Le persone fisiche residenti in Italia che possiedono immobili all'estero destinati a qualsiasi uso.
Per le persone fisiche residenti in Italia che possiedono immobili all'estero destinati a qualsiasi uso, scade oggi il termine ultimo per il versamento dell'imposta del saldo 2025 e primo acconto 2026, mediante modello F24.
Codici tributo: 4041 - saldo; 4042 - Società fiduciarie saldo; 4044 - acconto prima rata; 4045 - acconto seconda rata o unica soluzione; 4046 - Società fiduciarie acconto.
Annuale
Agenzia Entrate, PRV del 05-06-2012 - Articolo
Agenzia Entrate, RIS del 19-04-2013, n. 27/E
Agenzia Entrate, CIR del 02-07-2012, n. 28/E
Agenzia Entrate, CIR del 02-07-2012, n. 28/E - Allegato
Agenzia Entrate, CIR del 03-05-2013, n. 12/E
DPCM del 09-06-2015 - Preambolo
DPCM del 09-06-2015 - Articolo 1
DL del 06-12-2011, n. 201 - Articolo 19
L del 22-12-2011, n. 214 - Articolo 1
L del 24-12-2012, n. 228 - Articolo 1.428
L del 24-12-2012, n. 228 - Articolo 1.429
DPR del 07-12-2001, n. 435 - Articolo 17
DLgs del 09-07-1997, n. 241 - Articolo 17
DLgs del 09-07-1997, n. 241 - Articolo 18
DLgs del 09-07-1997, n. 241 - Articolo 19
Sanzioni amministrative:
- omesso o insufficiente versamento di imposte: sanzione pari al 25% dell'ammontare non versato.