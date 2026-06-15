30 giugno

Imposta sul valore degli immobili detenuti all'estero (Ivie)

Versamento dell'Ivie.

Le persone fisiche residenti in Italia che possiedono immobili all'estero destinati a qualsiasi uso.

Per le persone fisiche residenti in Italia che possiedono immobili all'estero destinati a qualsiasi uso, scade oggi il termine ultimo per il versamento dell'imposta del saldo 2025 e primo acconto 2026, mediante modello F24.

Codici tributo: 4041 - saldo; 4042 - Società fiduciarie saldo; 4044 - acconto prima rata; 4045 - acconto seconda rata o unica soluzione; 4046 - Società fiduciarie acconto.

Annuale

Sanzioni amministrative:

- omesso o insufficiente versamento di imposte: sanzione pari al 25% dell'ammontare non versato.

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