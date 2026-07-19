Ai fini dell’imposta di registro, il valore dell’usufrutto si determina con modalità differenziate (ex articoli 46 e 48 del Tur) a seconda che sia di durata o vitalizio. Per le imposte dirette, quando si deve determinare la base fiscalmente rilevante dell’usufrutto acquistato dalla società rileva invece il corrispettivo effettivamente convenuto, cioè il costo storico sostenuto per l’acquisto del diritto, eventualmente aumentato degli oneri accessori di diretta imputazione.
I principi relativi alla...