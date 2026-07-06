Pubblicato in Gazzetta ufficiale il nuovo testo unico delle imposte sui redditi, le cui disposizioni si applicheranno a decorrere dal 1° gennaio 2027. Il Dlgs 117 del 19 giugno 2026 raccoglie le norme fiscali contenute nel precedente Tuir (Dpr 917/1986) e coordina la disciplina vigente con le modifiche normative succedutesi nel tempo. Non si tratta di una riforma sostanziale, bensì di un’operazione di riordino e codificazione. L’obiettivo è offrire un quadro unitario della disciplina fiscale, eliminando...

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