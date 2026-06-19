Pubblicato il decreto attuativo per fruire del credito d’imposta carburanti istituito dall’articolo 4 del decreto-legge 33/2026 a favore delle imprese ittiche. Resta però da attendere una circolare con indicazione delle date di presentazione.

Il contributo in esame è riconosciuto in misura pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto di gasolio e benzina nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026, al netto dell’Iva e comprovata da fattura (percentuale che potrà essere ridotta in caso di insufficienza...