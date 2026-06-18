È possibile impugnare un atto della riscossione (intimazione di pagamento, fermo o ipoteca) per chiedere l’annullamento nel merito della pretesa in esso contenuta, sebbene l’atto presupposto (avviso di accertamento), sul quale però era stata chiesta l’autotutela obbligatoria alla quale non è stata data risposta, sia divenuto definitivo perché non impugnato?

La scelta operata dal legislatore di codificare puntualmente i casi in cui è esperibile l’esercizio di autotutela obbligatoria (Art. 10-quater...