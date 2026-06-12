Ai fini Ici/Imu il maggiore valore attribuito al terreno edificabile dalla deliberazione del Consiglio comunale ha effetto retroattivo. E’, pertanto, legittimo l’avviso di accertamento emesso dall’ente locale. La Cassazione, seguendo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, con l’ordinanza 19118, dell’11 giugno 2026, ha respinto il ricorso di un contribuente che contestava la modalità dell’accertamento.
Accertamento sui maggiori valori ridefiniti
Un Comune ha notificato nel 2015 a un contribuente un avviso d’accertamento per parziale...