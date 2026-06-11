La disciplina Imu delle aree edificabili possedute da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali continua a generare incertezze applicative, soprattutto nei casi di comproprietà. Le modifiche introdotte dalla L. n. 160/2019 impongono infatti di distinguere tra la qualificazione del terreno e la spettanza dell’esenzione dall’imposta. L’articolo 1, comma 741, lett. d), della Legge n. 160/2019 stabilisce che i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli...

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