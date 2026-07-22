È esente da Imu l’unità immobiliare appartenente al personale delle Forze Armate anche se priva di utenze e pertanto non idonea ad essere concretamente utilizzata. Questo il principio di diritto stabilito nell’ordinanza n. 23705, depositata mercoledì 22 luglio dalla Cassazione.
La vicenda riguardava la richiesta di esenzione Imu, oggi trasfusa nell’articolo. 1, comma 741, lett. c), punto 5), legge 160/2019, a mente del quale è esente una sola unità immobiliare appartenente a personale delle Forze ...