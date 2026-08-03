L’esenzione Ici/Imu è applicabile agli immobili di culto per gli enti non commerciali, nel caso in esame una congregazione religiosa, dove viene svolta attività istituzionale se la destinazione delle unità immobiliari ad attività di culto o a questa strettamente connesse, quali l’ospitalità e l’abitazione dei religiosi membri della comunità, è provata dal soggetto interessato; è quanto affermato dalla Corte di cassazione con la sentenza n.20088, del 16 giugno 2026.
Accertamento Imu del comune sugli immobili di una congregazione religiosa
Il contenzioso tributario vede contrapposti...