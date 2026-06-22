L’obbligo di dichiarazione Imu per gli “immobili merce” delle imprese di costruzione vale anche dopo la riforma della legge di Bilancio 2020. Questa è la situazione che risulta a seguito di una serie di prese di posizione di prassi che sono andate consolidandosi negli ultimi anni.
Occorre però procedere con ordine. Nella vigenza della precedente normativa ex Dl 201/2011 era previsto espressamente, a pena di decadenza, che per fruire dell’agevolazione in questione si dovesse attestare il possesso dei...